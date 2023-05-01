شكرا لقرائتكم خبر عن فقرة تدريبية خاصة لحراس الزمالك على ركلات الترجيح استعدادا للسوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخصص محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الزمالك، فقرة تدريبية للتدريب على ركلات الترجيح لثنائى حراسة المرمى محمد صبحى ومحمد عواد، تحسباً لوصول مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى، المقرر إقامته الجمعة المقبل، لركلات الترجيح، من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب، خاصة أن مدرب الحراس كان من الحراس المعروفين بتصديهم لضربات الجزاء ويعلم كيفية تأهيل الحراس لتلك المهمة فى المباريات الصعبة.

وتدور منافسة شرسة بين حارسى المرمى على نيل شرف حراسة مرمى الزمالك فى اللقاء المقبل، بالرغم من اقتراب استمرار محمد صبحى فى مركز حراسة المرمى، إلا أن محمد عواد يحرص على أداء دوره بقوة على أمل العودة من جديد لحراسة عرين الفريق الأبيض .

من ناحية أخرى، منح الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعليمات فنية خاصة لكل من البنيني سامسون أكينولا وسيف فاروق جعفر ومحمد أشرف "روقا" ثلاثي الأبيض، على هامش التدريبات الجماعية للأبيض التي أقيمت أمس الأحد على ملعب عبداللطيف أبو رجيلة.

وشرح المدير الفني للثلاثي كيفية التصرف في بعض المواقف الفنية خلال المباريات، بجانب حرصه على تنفيذ التعليمات بشكل عملي في الملعب.