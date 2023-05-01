شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد كيف احتفل شيكابالا بتتويج الزمالك بكأس مصر للكرة الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الزمالك، رسالة خاصة للاعب فريق الكرة الطائرة، رضا هيكل، بعد تتويج الأبيض بلقب كأس مصر للكرة الطائرة.

واحتفل رضا هيكل بكأس مصر على طريقة شيكابالا، وحمل الكأس بعد الفوز بالبطولة ليحتفل بنفس أسلوب وطريقة شيكابالا عند الاحتفال بتحقيق بطولة مع الزمالك.

ونشر شيكابالا صورة رضا هيكل عبر حسابه على إنستجرام، ووضع عليها تاج الملك، مشيدا بدوره مع فريق الكرة الطائرة ومساهمته مع باقى زملائه فى حصد اللقب.



شيكابالا

وتُوج فريق رجال الكرة الطائرة بنادى الزمالك بلقب كأس مصر للموسم المحلى 2022/2023 بالفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 3/2 فى المباراة الفاصلة لتحديد بطل كأس مصر للموسم المحلى 2022 / 2023 على صالة اتحاد الشرطة بالدراسة.

وشهدت منافسات بلاى أوف النهائى التى أقيمت على مدار يومى الخميس والجمعة الماضيين فوز الزمالك فى اللقاء الأول والأهلى فى اللقاء الثانى بنفس النتيجة 3 /2 على نفس الصالة حتى تم اللجوء لمباراة فاصلة.