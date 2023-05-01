شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلى يفحص أليو ديانج ومحمد شريف اليوم قبل موقعة السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع الثنائى أليو ديانج ومحمد شريف، لاعبا النادى الأهلى، للفحص الطبي بمعرفة أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق، للوقوف على حجم الإصابة التى يعانى منها اللاعبان قبل مواجهة الزمالك بالسوبر المحلى الجمعة المقبل.

واشتكى ديانج من شد فى العضلة الخلفية، بينما يعانى محمد شريف من كدمة فى الظهر خلال مباراة الرجاء المغربى الأخيرة.

في سياق آخر، يحدد الاختبار الطبي الذى يخضع له ثنائي الأهلي رامي ربيعة ومحمد الضاوى كريستو لتحديد موقفيهما من اللحاق بمباراة السوبر المصري أمام الزمالك الجمعة المقبل بالإمارات، بسبب إصابتهما بجزع فى الكتف لربيعة والتواء في الكاحل لكريستو، وهي الإصابات التي حرمتهما من مرافقة بعثة الأهلي إلى المغرب فى رحلته الأخيرة لمواجهة الرجاء المغربي فى إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعاد الأهلي إلى القاهرة أمس، الأحد، بعد التأهل لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا حيث تعادل الأحمر سلبياً مع الرجاء بالمغرب ليتأهل بمجموع مباراتي الذهاب والعودة بعدما سبق وفاز في لقاء الذهاب بالقاهرة بثنائية نظيفة.