شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى لحسم مصير مصطفى شلبى مع الزمالك فى السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع مصطفى شلبي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لاختبار طبى خلال الساعات المقبلة، لحسم مصيره من التواجد مع فريقه فى مباراة السوبر أمام الأهلى، المحدد لها الجمعة المقبل بدولة الإمارات.

وخضع مصطفى شلبى لبرنامج تأهيلي على هامش التدريبات الجماعية للأبيض خلال الأيام الماضية، وأدى مجموعة من التدريبات الفردية ضمن المرحلة الأخيرة فى برنامجه التأهيلي بعد تعرضه للإصابة بشد فى العضلة الضامة.

فى سياق آخر، ينتظم الرباعى حسام عبد المجيد، ومحمد طارق، وحاتم محمد "سكر"، ومحمد حسام "بيسو"، فى التدريبات الجماعية لنادى الزمالك اليوم، بعد الغياب عن التدريبات خلال الأيام الماضية للتواجد فى معسكر المنتخب الأولمبى الذى أقيم بالإسكندرية طوال الفترة الماضية.

من ناحية أخرى، يخصص محمد عبد المنصف، مدرب حراس مرمى الزمالك، فقرة تدريبية للتدريب على ركلات الترجيح لثنائى حراسة المرمى محمد صبحى ومحمد عواد، تحسباً لوصول مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى، المقرر إقامته الجمعة المقبل، لركلات الترجيح، من أجل تجهيزهم بالشكل المناسب، خاصة أن مدرب الحراس كان من الحراس المعروفين بتصديهم لضربات الجزاء ويعلم كيفية تأهيل الحراس لتلك المهمة فى المباريات الصعبة.

وتدور منافسة شرسة بين حارسى المرمى على نيل شرف حراسة مرمى الزمالك فى اللقاء المقبل، بالرغم من اقتراب استمرار محمد صبحى فى مركز حراسة المرمى، إلا أن محمد عواد يحرص على أداء دوره بقوة على أمل العودة من جديد لحراسة عرين الفريق الأبيض .