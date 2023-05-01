موعد وصول الأهلي والزمالك للإمارات لخوض مباراة السوبر

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب جماهير الوطن العربي موعد مباراة السوبر المشتعلة المنتظر إقامتها في العاصمة دبي بالإمارات بين قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، على ملعب هزاع بن زايد

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كشف سهيل العريفي المسؤل عن تنظيم مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك عن موعد وصول الفريقين للإمارات وقال في تصريحات تلفزيونية: "سيصل فريقي الأهلي والزمالك إلي الإمارات فجر يوم الثلاثاء، ومن المنتظر أن يخوض الفريقان مرانهما الأول في نفس اليوم".

وعن حديثه عن أنباء انسحاب الزمالك من المباراة قال: "لم يصلنا شيء حتى الآن بشأن انسحاب أي فريق من البطولة".

موعد مباراة السوبر بين الأهلي

والزمالك

من المقرر أن تُقام مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك يوم الجمعة المقبلة الموافق 5 مايو من الشهر الجاري.

وتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت القاهرة والسعودية.

يُذكر أن مباراة السوبر المقبلة هي المرة الثالثة التي تقام فيها البطولة على الملعب، وكانت المناسبة الأولى في 2017 والثانية في 2020، وانتهى اللقاءان لصالح نادي الزمالك بركلات الترجيح.

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