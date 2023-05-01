جدول مباريات الزمالك في شهر مايو.. السوبر أبرزها

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب جماهير القلعة البيضاء مباريات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال شهر مايو الجاري، حيث ينتظر الفارس الأبيض 5 مباريات من العيار الثقيل.

ويأتي على رأس مباريات الزمالك المنتظرة، مواجهة غريمه الأهلي في بطولة كأس السوبر المصري، في أولي مباريات الفارس الأبيض بشهر مايو.

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وتعرض لكم بوابة الوفد الإلكترونية جدول مواعيد مباريات الزمالك في شهر مايو كالتالي:

مباراة الزمالك ضد الأهلي في السوبر المصري

يستهل فريق الزمالك مبارياته في شهر مايو بمواجهة الغريم التقليدي فريق الأهلي، في نهائي كأس السوبر المصري يوم 5 من شهر مايو الجاري، ويستضيف اللقاء ستاد محمد بن زايد آل نهيان بالإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والصنف بتوقيت القاهرة والسعودية.

مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلي يوم 13 من شهر مايو المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الزمالك ضد أسوان

وتقام المباراة يوم 18 من شهر مايو المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة الزمالك ضد الداخلية

وتقام المباراة يوم 22 من شهر مايو المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الزمالك ضد طلائع الجيش

ويخوض فريق الزمالك أخر مبارياته في شهر مايو بمواجهة فريق طلائع الجيش يوم 30 من شهر مايو المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز، ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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