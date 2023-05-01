منع الحضور الجماهيري في مباراة الأهلي والترجي للأقل من 18 عام​

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد نادي الترجي التونسي لاستضافة الأهلي على ملعب حماد العقربي برادس لحساب منافسات ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا ، مساء يوم 12 من مايو الجاري ، بعد حسم الثنائي التأهل على حساب الرجاء المغربي وشبيبة القبائل الجزائري على الترتيب.

اقرأ أيضًا ..

موعد سوبر الأهلي والزمالك بالإمارات والقنوات الناقلة

وأشارت تقارير تونسية إلى وضع السلطات الرياضية هناك ضوابط للمواجهات الأفريقية المقبلة للترجي على خلفية أعمال الشغب الجماهيري التي تمت خلال مواجهة الفريق التونسي أمام شبيبة القبائل الجزائري في تونس.

وواصلت أن من ضمن الضوابط ، منع الحضور الجماهيري خلال مواجهة الأهلي المقبلة في تونس لمن دون الـ 18 عام.

الأهلي والترجي ..

وحسم الأهلي تأهله إلى نصف نهائي البطولة بعد الفوز ذهابًا في ربع النهائي بهدفين من دون رد على الرجاء المغربي قبل التعادل السلبي في الدار البيضاء ، بينما تأهل الترجي عقب الفوز على شبيبة القبائل الجزائري ذهابًا بهدف من دون رد والتعادل الإيجابي في تونس بهدف لمثله.

ومن المقرر أن يستضيف الأهلي الترجي في إياب الدور نصف النهائي 19 من شهر مايو الجاري على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

طالع أخبار الرياضة بـ"الوفد" من هنا ..