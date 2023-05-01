مباريات الأهلي في شهر مايو.. 6 مباريات مشتعلة للأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - تترقب جماهير القلعة الحمراء مباريات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خلال شهر مايو الجاري، حيث ينتظره 6 مباريات من العيار الثقيل.

ويأتي على رأس مباريات الأهلي المنتظرة مواجهة غريمة التقليدي فريق الزمالك في السوبر المصري، وفريق بيراميدز في الدوري.

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مباراة الأهلي والزمالك: يوم 5 مايو

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أولي مبارياته في شهر مايو بمواجهة غريمه فريق الزمالك، يوم الجمعة المقبلة الموافق 5 مايو، على إستاد "محمد بن زايد آل نهيان" في الإمارات، في نهائي كأس السوبر المصري.

وتنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

مباراة الأهلي وحرس الحدود: يوم 9 مايو

ثاني مباريات الأهلي في شهر مايو هي مواجهة نظيره حرس الحدود، يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

مباراة الأهلي وبيراميدز: يوم 13 مايو

يلتقي فريق الأهلي بنظيره بيراميدز، يوم 13 مايو المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

مباراة الأهلي ضد إنبي: يوم 23 مايو

يلتقي فريق الأهلي بنظيره إنبي، يوم 23 مايو المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

مباراة الأهلي ضد طلائع الجيش: يوم 26 مايو

يلتقي فريق الأهلي بنظيره طلائع الجيش، يوم 26 مايو المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا: يوم 29 مايو

يلتقي فريق الأهلي بنظيره سيراميكا كليوباترا، يوم 26 مايو المقبل، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

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