انطلاق منافسات التِراب بالعاصمة الإدارية الجديدة

ياسر رشاد - القاهرة - انطلقت منذ قليل على مُجمع ميادين الرماية بمدينة مصر الدولية للألعاب ‏الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، منافسات التِراب، والتي تُقام في مصر خلال الفترة من 25 أبريل الجاري وحتى 5 مايو المقبل، بمشاركة أكثر من 450 رام ورامية من مختلف أنحاء العالم.

وأكد حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية، أن المنافسات اليوم تشهد قوة كبيرة سواء على مستوى الرجال والسيدات مؤكداً أن البطولة تشهد حضور أبطال العالم من جميع الدول وهذا ينعكس على قوة المنافسة في البطولة.

وأضاف حسني أنه لدينا أبطال مصريين وعرب متميزين في التِراب وسينافسون

علي المراكز الأولي، وستكون المنافسات قوية بين الجميع.

وأشاد حسني بنجاح البطولة وهذا ما وصل من ردود أفعال الوفود وممثلين الاتحاد الدولي والدول المُشاركة، وأن نجاح المنظومة الرياضية بسبب تكاتف جميع قيادات الدولة وتنفيذ خطة فخامة السيد رئيس الجمهورية لإظهار مصر بمظهرها الحضاري أمام العالم ضمن رؤية وزارة الشباب والرياضة للنهوض بالرياضة المصرية.

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