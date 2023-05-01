شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق البطولة الدبلوماسية لكرة القدم فى الجزيرة 12مايو.. ومؤتمر صحفى الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام النسخة الخامسة من البطولة الدبلوماسية لكرة القدم، المقرر إقامتها على ملاعب نادى الجزيرة الرياضي بالزمالك، خلال الفترة من 12 إلى 26 مايو، بعد وصول موافقات 30 سفارة وهيئة دبلوماسية على المشاركة فى المنافسات.

ويعقد مؤتمر صحفى الخميس المقبل فى الثانية عشرة ظهرًا بمقر نادي الجزيرة الرياضي، لشرح تفاصيل الحدث بحضور فرانك هارتمان، سفير دولة ألمانيا فى القاهرة، وعدد من سفراء الدول المشاركة في البطولة الدبلوماسية في نسختها الخامسة، كما يحضر شريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة، والمهندس إيهاب لهيطة نائب رئيس نادي الجزيرة، واللواء شيرين شمس الدين، المدير التنفيذي للنادي، وممثلو الجهات الراعية.

ومن المنتظر أن يحيي حفل الافتتاح النجم الكبير محمد منير، الذي يعتزم تقديم أغنيته الشهيرة عن توحيد الشعوب، باعتباره الهدف الأساسى من البطولة منذ نشأتها، تحت شعار "توحيد شعوب العالم على أرض مصر".

ومن المنتظر تقسيم الـ 30 فريقا المشاركين فى البطولة الدبلوماسية إلى 7مجموعات ، بحيث تضم المجموعة الأولى والثانية 5 فرق، يصعد منها أول 3 فرق للدور التالي، على أن تضم باقي المجموعات 4 فرق، ويصعد منها فريقان، لإكمال عقد دور الستة عشر للبطولة.

ويشارك في البطولة الدبلوماسية في نسختها الخامسة وزارة الخارجية المصرية، ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، فرنسا، سويسرا، إنجلترا، إسبانيا، إيطاليا، هولندا، المجر، الدنمارك، فنلندا، بلغاريا، بنجلادش، ماليزيا، طاجيكستان ، الهند، منظمة الامم الاوروبية، الأرجنتين، البرازيل، فيتنام، اليابان، السنغال، باكستان، فريق Rest Of Europe لعدد من السفارات الأوروبية، الجامعة العربية، منظمات من الأمم المتحدة IOM، FAO، UNODC، UNHCR .