شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه بروكسى فى دور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس مصر مباريات دور الـ32 عن مواجهة الزمالك لفريق بروكسي، كما يلتقى فريق الداخلية مع أسوان ويلتقى حرس الحدود مع غزل المحلة.

ويقام دور الـ32 لبطولة كأس مصر بمشاركة أندية الدورى الممتاز الممتاز 18 ناديا، بجانب 14 ناديا من الأقسام الأخرى وهى: "نادى شبان قنا، نادى لافيينا، بترول أسيوط، النجوم، المصرية للاتصالات، السكة الحديد، ألو ايجبت، منتخب السويس، الشرقية بالزقازيق، دكرنس، بروكسى، راية الرياضى، الحمام بمطروح، طلائع الأسطول ".

وأعلن اتحاد الكرة فى وقت سابق، موعدا مبدئيا لمباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى نسختها الجديدة، حيث تقام فى الفترة من 6 إلى 12 مايو الجارى.

كما حدد اتحاد الكرة موعدا مبدئياً لمباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر فى نسختها الجديدة، حيث تقام فى الفترة من 25 إلى 30 مايو.