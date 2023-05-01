تعرف على مواجهات دور الـ32 من بطولة كأس مصر 2023 / 2022

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس مصر نسخة 2022 / 2023 مباريات دور الـ32 التي أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور مندوبى الأندية كالتالى :

الزمالك مع بروكسي

فاركو مع الاتصالات

سيراميكا مع دكرنس

المقاولون العرب مع الحمام

طلائع الجيش مع الشرقية

البنك الأهلي مع شبان قنا

الاتحاد السكندري مع السكة الحديد

بيراميدز مع راية

الأهلي مع منتخب السويس

الداخلية مع أسوان

المصري مع بترول أسيوط

حرس الحدود مع غزل المحلة

الإسماعيلي مع النجوم

سموحة مع ألو إيجيبت

إنبي مع لافيينا

فيوتشر مع طلائع الأسطول

وأعلن اتحاد الكرة في وقت سابق ، موعدا مبدئيا لمباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر فى نسختها الجديدة ، حيث تقام فى الفترة من 6 إلى 12 مايو.

كما حدد اتحاد الكرة موعدا مبدئياً لمباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر فى نسختها الجديدة ، حيث تقام فى الفترة من 25 إلى 30 مايو.