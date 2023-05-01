شكرا لقرائتكم خبر عن اختبار طبى أخير لـ أحمد يوسف فى إنبى لتحديد موقفه من مباراة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجرى أحمد يوسف، لاعب فريق إنبى، اختبارا طبيا أخيرا لتحديد موقفه من مباراة الداخلية القادمة، وذلك بعد شكواه من العضلة الخلفية وخروجه مصاباً فى مباراة الاتحاد السكندرى الماضية فى ربع نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة، والتى انتهت بفوز سيد البلد بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويستعد فريق إنبى لمواجهة الداخلية غدا الثلاثاء باستاد بتروسبورت، ضمن مؤجلات الجولة السابعة والعشرين من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويفتقد الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى إنبى جهود أحمد أمين "أوفا"، مهاجم الفريق، في مباراة الداخلية القادمة بسب الإيقاف لتعرض اللاعب للطرد في مباراة أسوان، ويبحث تامر مصطفى المدير الفني عن البدائل المناسبة لتعويض اللاعب، خصوصاً أنه من العناصر والركائز الأساسية التي لا غنى عنها.

وفي سياق مختلف، خسر فريق إنبى فرصة الـتأهل إلى نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة عقب الخسارة أمام الاتحاد السكندرى بنتيجة 3/2، في اللقاء الذى جمع الفريقين على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات دور الثمانية.

وسجل الأهداف كل من أحمد خالد "كالوشا" لاعب فريق إنبى في الدقيقة 53، بينما أحراز لفريق الاتحاد السكندرى كل من صبرى رحيل في الدقيقة 63، ومابولولو في الدقيقة 68، وأحمد عادل "ميسى" في الدقيقة 71، بينما قلص أحمد أوفا للفريق البترولى الفارق بالهدف الثانى في الدقيقة 80.

وشهدت المباراة سجالا بين لاعبى الفريقين، حيث ظهرت خطورة الاتحاد السكندرى عن طريق أحمد عادل ميسى وعمار حمدى ومابولولو، بينما هجمات فريق إنبى عن كريم الطيب وأحمد أوفا والتونسى رفيق كابو.