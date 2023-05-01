شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نتائج قرعة دور 32 لكأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أسفرت قرعة كأس مصر، التي أقيمت ظهر اليوم الإثنين، بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم، لتحديد مواجهات دور الـ 32 ببطولة حيث تصدر الأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر والإسماعيلي الأندية المشاركة في المسابقة

نتائج قرعة دور 32 لكأس مصر تسفر عن مواجهات نارية

وجاءت نتائج القرعة وفق ما يلي



الزمالك مع بروكسي

فاركو مع الاتصالات

سيراميكا مع دكرنس

المقاولون العرب مع الحمام

طلائع الجيش مع الشرقية

البنك الاهلي مع شبان قنا

الاتحاد السكندري مع السكة الحديد

بيراميدز مع راية

الأهلي مع منتخب السويس

الداخلية مع أسوان

المصري مع بترول اسيوط

حرس الحدود مع غزل المحلة

الإسماعيلي مع النجوم

سموحة مع ألو ايجيبت

انبي مع لافيينا

فيوتشر مع طلائع الأسطول



وكان الأهلي قد حقق لقب النسخة الأخيرة لكأس مصر عن موسم 2021-2022 بالفوز 2-1 على بيراميدز في النهائي يوم 10 أبريل الماضي.