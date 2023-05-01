وزير الرياضة يستقبل رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا" لبحث استضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027 ودورة الألعاب الأوليمبية 2036

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القاهرة - سامية سيد - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مصطفي براف رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية "الأنوكا"، بحضور الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والمهندس الباسل عبد الله عضو اللجنة الأوليمبية المصرية، لبحث دراسة التقدم بطلب استضافة مصر دورة الألعاب الأفريقية 2027 ودورة الألعاب الأوليمبية 2036.

تناول اللقاء استعراض سبل التعاون بين وزارة الشباب والرياضة، واتحاد اللجان الأوليمبية الأفريقية "الأنوكا"، واللجنة الأوليمبية الدولية، واللجنة الأوليمبية المصرية للتقدم بطلب لاستضافة لدورة الألعاب الأفريقية 2027 ودورة الألعاب الأوليمبية 2036، واستعراض مدي جاهزية البنية التحتية الرياضية المصرية لاستضافة تلك البطولات.

وأكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، استعداد مصر لتوفير الدعم اللازم وتذليل كافة العقبات لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية 2027 ودورة الألعاب الأوليمبية ٢٠٢٦ في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ومتابعته الدقيقة لكافة الأحداث الرياضية التى تستضيفها مصر والتوجيه الدائم بتوفير كل متطلبات النجاح.

من جانبه، أشاد مصطفي براف بأن مصر تمتلك إمكانيات تؤهلها لاستضافة كبرى الأحداث الرياضية خاصة مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية التى أصبحت منارة رياضية للعالم لما تضمه من امكانات هائلة ومنشآت تم تنفيذها وتصميمها معماريا وفقا لأعلى المعدلات والمواصفات الفنية العالمية.

وأضاف رئيس الانوكا، أن مصر شهدت في الآونة الأخيره طفرة هائلة في المجال الرياضي والإنشائي والطرق، وهو ما أكده توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية عند زيارته لمصر، حيث أدى إعجابه الشديد بالبنية التحتية المجهزة التى صارت تمتلكها مصر على أعلى مستوى، وهو ما انعكس في تنظيمها الرائع للعديد من الأحداث الرياضية العالمية مؤخراً، خاصةً بطولة كأس العالم لكرة اليد 2021، والتي نجحت مصر في تنظيمها رغم تحديات جائحة كورونا، وهو الأمر الذي حظي بإشادة دولية واسعة كما ابدي اعجابه بمدينة مصر للألعاب الأوليمبية، معتبراً إياها إحدى أهم وأبرز الصروح الرياضية متكاملة الأركان والخدمات في منطقة الشرق الأوسط وفق أعلى المواصفات العالمية، خاصةً مع ما تحتويه من استادات وملاعب وصالات مغطاة لمختلف الألعاب الفردية والجماعية، إلى جانب المناطق الخدمية المختلفة والمنشآت الطبية والفندقية والمباني الإدارية وساحات الجمهور، وهو ما يعزز من كفة مصر لتنظيم كبرى الفعاليات الرياضية الدولية.

ومن جانبه، أكد الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أن مصر أمامها فرصة كبيرة لاستضافة دورة الالعاب الافريقية ٢٠٢٧، ودورة الألعاب الأوليمبية 2036 بفضل البنية الإنشائية المتميزة التي تمتلكها مصر خلال الآونة الأخيرة، مما جعلها قبلة للاتحادات الدولية لاستضافة كبري البطولات الدولية.

مشيراً أننا استضفنا خلال الثلاثة سنوات الأخيرة اكثر من 300 بطولة قارية وعالمية فى جميع اللعبات الرياضية، وهو ما كان له الأثر الكبير فى تحقيق أبطالنا الرياضيون المراكز المتقدمة والميداليات الذهبية وتصدر التصنيف العالمي فى العديد من الألعاب الأولمبية .