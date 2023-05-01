شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على طريق الزمالك فى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة بطولة كأس مصر نسخة 2022 / 2023، لمباريات دور الـ32 التي أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور مندوبى الأندية، عن مواجهة مرتقبة لنادي الزمالك مع نظيره بروكسي فى دور الـ 32 من البطولة.

ويحمل النادي الأهلي لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر وذلك بعد تتويجه باللقب عقب الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

دور الـ 32

الزمالك مع بروكسي

دور الـ 16 فى حال تأهل الزمالك

الزمالك مع الفائز من ( المصرية للاتصالات وفاركو)

دور الـ 8 في حال تأهل الزمالك

الزمالك مع الفائز من مواجهتي

- سيراميكا ودكرنس

- المقاولون العرب والحمام مطروح

دور الـ 4 فى حال تأهل الزمالك

الزمالك مع المتأهل من مواجهات

- طلائع الجيش والشرقية

- البنك الأهلي وشبان قنا

- الاتحاد السكندري والسكة الحديد

- بيراميدز وراية.