الأهلي يواجه منتخب السويس والزمالك أمام بروكسي.. نتائج قرعة دور الـ32 من كأس مصر

الشارقة - اميمة ياسر -

أجريت اليوم الإثنين قرعة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر لموسم 2022-2023، التي أقيمت اليوم بمقر اتحاد الكرة المصري.

ويقام دور الـ32 من بطولة الكأس بمشاركة أندية الدوري الممتاز وعددهم 18 ناديًا، بجانب 14 ناديًا من الأقسام الأخرى.

ويشارك في دور الـ 32 من فرق الأقسام الأخرى أندية: شبان قنا ولافيينا وبترول أسيوط والنجوم والمصرية للاتصالات والسكة الحديد وألو ايجبت ومنتخب السويس والشرقية بالزقازيق ودكرنس وبروكس ورك وراية الرياضة والحمام بمطروح وطلائع الأسطول.

وفيما يلي نتائج قرعة دور الـ 32 من بطولة كأس مصر:

الأهلي أمام منتخب السويس

الزمالك ضد بروكسي

أسوان أمام الداخلية

غزل المحلة ضد حرس الحدود

فاركو أمام المصرية للاتصالات

سيراميكا كليوباترا ضد دكرنس

المقاولون العرب أمام الحمام بمطروح

طلائع الجيش أمام الشرقية

البنك الأهلي ضد شبان المسلمين بقنا

الاتحاد السكندري أمام السكة الحديد

بيراميدز ضد راية

المصري أمام بترول أسيوط

الإسماعيلي ضد النجوم

سموحة أمام ألو إيجيبت

إنبي أمام لافيينا

فيوتشر ضد طلائع الأسطول