شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعباً فى قائمة سموحة استعدادا لمواجهة غزل المحلة غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، 20 لاعباً للدخول فى معسكر مغلق اليوم الاثنين، فى المحلة استعدادا لمواجهة غزل المحلة غدا، الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع السابع والعشرين من بطولة الدورى المصرى الممتاز.

وجاءت قائمة سموحة لمواجهة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: الهانى سليمان، عمر صلاح

الدفاع: بركات حجاج، أحمد حكم، شريف رضا، محمد مغربي

الوسط: صديق أوجولا، محمد الصباحي، محمد نادي، محمد عصام، أحمد مصطفى، محمود حليمو، مالك بعيوى، زياد طارق، حسين فيصل، دوكوا دودو، محمد سعيد مكرونة، مصطفى سعد ميسي

الهجوم: حسام حسن، بنجامين بواتينج

وخاض سموحة مباراتين وديتين فى الفترة الحالية، أمام الأوليمبى وخسرها الفريق بهدف نظيف، قبل أن يفوز على فريق سبورتنج بثلاثة أهداف مقابل هدفين، المباراة التى أقيمت على ملاعب سموحة.

ويحتل سموحة المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 31 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 10 لقاءات وتلقى الهزيمة فى 9 مواجهات، وسجل لاعبوه 26 هدفاً واستقبلت شباكهم 31 هدفا.