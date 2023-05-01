شكرا لقرائتكم خبر عن ميار شريف تتأهل لربع نهائى بطولة مدريد المفتوحة للتنس وتواصل كتابة التاريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت ميار شريف كتابة التاريخ بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة مدريد المفتوحة للتنس ذات الألف نقطة. وتغلبت المصرية ميار شريف على البلجيكية إليس ميرتنس بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة فى مباراة استمرت لما يقارب من ثلاث ساعات.

وتحتل إليس المركز 29 فى التصنيف العالمي لسيدات التنس.

ونجحت ميار شريف من قبل في التأهل إلى دور الستة عشر لبطولة مدريد ماسترز المقامة حاليا فى إسبانيا.

وتمكنت لاعبة التنس ميار شريف المصنفة 59 عالميا حاليا من الإطاحة بالمصنفة الخامسة عالميا الفرنسية كارولين حاريشيا، بعد تغلبها عليها بجدارة فى دور الـ32 لمنافسات فردى السبدات بنتيجة 7/ 6 و6/ 3.

وقدمت ميار مباراة قوية للغاية، ووضح إصرارها على تحقيق الانتصار ومواصلة مشوارها فى البطولة خاصة فى المجموعة الأولى التى شهدت سجالا بين اللاعبتين مجموعة هنا وأخرى هناك حتى وصلتا للشوط الفاصل بعد التعادل 6/6 لتسيطر عليه ميار وتفوز به وبالمجموعة.