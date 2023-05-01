شكرا لقرائتكم خبر عن حمزة الجمل يحذر لاعبى الإسماعيلى من انتفاضة بيراميدز بعد وداع الكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر حمزة الجمل، المدير الفني للإسماعيلى، لاعبيه من انتفاضة فريق بيراميدز الذى ودع بطولة الكونفدرالية على يد مارومو جالانتس بطل جنوب أفريقيا فى اللقاء الأخير. وحذر المدير الفني للدراويش لاعبيه من انتفاضة بيراميدز في مباراة الفريقين المقبلة بالدوري، مشدداً على ضرورة خوض اللقاء بمزيد من التركيز لاستعادة الانتصارات وتصحيح مسار الفريق الأصفر فى جدول الدوري، بعد وداع كأس الرابطة بالخسارة من المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

وبدأ الجهاز الفني للنادى الإسماعيلى، بقيادة حمزة الجمل، تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت في مباراة المصري البورسعيدى والتى خسرها بهدفين دون رد ليودع كأس رابطة الأندية المحترفة.

وتقرر تأجيل مواجهة الإسماعيلى مع الزمالك فى الأسبوع الــ27 إلى يوم 13 مايو الجارى على ملعب الإسماعيلية.

كما تحدد لقاء الإسماعيلى مع بيراميدز ضمن مؤجلات الأسبوع الــ24 من بطولة الدورى العام يوم 9 مايو، على أن يتم تأجيلها حال تأهل بيراميدز لنصف نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بينما سيواجه الدراويش منافسه البنك الأهلى يوم 17 مايو الجارى على استاد القاهرة الدولى لحساب الأسبوع الــ28 من مسابقة الدورى المحلى ، فيما يلتقى الإسماعيلى فريق حرس الحدود يوم 21 مايو الجارى على ملعب الإسماعيلية بالأسبوع الــ29 من مسابقة الدورى المحلى.