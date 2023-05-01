بيان رسمي من «الكاف» بشأن أحداث شغب جماهير الترجي والرجاء في دوري أبطال إفريقيا

الشارقة - اميمة ياسر -

أصدر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بيانًا رسميًا أكد خلاله إدانة كافة أحداث الشغب التي جرت في مباراة الأهلي والرجاء البيضاوي وكذلك الترجي وشبيبة القبائل في إياب دور الثمانية من دوري أبطال إفريقيا.

وقال "الكاف" في بيانه: "يدين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم السلوك المشين لبعض المشجعين خلال مباريات دوري أبطال إفريقيا في تونس والمغرب في مباراتي الأهلي والرجاء والترجي وشبيبة القبائل".

وقال فيرون موسينجو أومبا، الأمين العام لـ كاف في تصريحات رسمية لموقع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم،: "ما حدث في تونس والدار البيضاء كان غير مقبول، لا يمكننا مشاهدة ما حدث من قبل بعض الجماهير في تلك المباريات، ندين بشدة تلك التصرفات المسيئة، وسنفتح تحقيقًا من خلال اللجان المختصة لمعرفة الأسباب واتخاذ القرارات المناسبة".

وأضاف: "كانت هناك مباريات مذهلة في تلك المرحلة من دوري أبطال إفريقيا، أعادت التأكيد على مدى أهمية تلك البطولة من خلال بعض المباريات المثيرة".

ووقعت أحداث شغب أثناء مباراة الرجاء والأهلي، والتي أقيمت السبت الماضي على ملعب "مُركب محمد الخامس"، أثناء خروج لاعبي المارد الأحمر بعد نهاية المباراة بإلقاء الجماهير بعض زجاجات المياه.

وشهد ملعب رادس في تونس أحداث شغب غير مسبوقة على هامش مباراة الترجي وشبيبة القبائل الجزائري التي أقيمت السبت في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، فيما شهدت مباراة الرجاء والأهلي بعض المناوشات .

وعمّت حالة من الفوضى بمدرجات الترجي ، وتسبّب إلقاء الشماريخ في اشتعال النيران بجانب المدرج الجنوبي لملعب رادس، وتدخّلت وحدات الحماية، بعد دقائق، لإخماد النيران.

وقرر حكم اللقاء تأجيل انطلاق الشوط الثاني إثر اشتباكات بين جماهير الترجي والأمن التونسي المتواجد في الملعب.

ومن المنتظر أن يلعب الأهلي والترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2023 في تونس 12 أو 13 مايو القادم قبل أسبوع من مباراة العودة بعد أن نجح الفريقين في عبور دور ربع النهائي .