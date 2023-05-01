شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نادى بروكسى منافس الزمالك فى دور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت قرعة كأس مصر موسم 2022-2023، التي أجريت اليوم الإثنين بمقر اتحاد الكرة عن مواجهات قوية في دور الـ 32 للبطولة، حيث يواجه الزمالك نظيره بروكسي.

ويعد نادى بروكسى من الأندية التي تم أنشائها حديثا حيث تأسس عام 2018 وتم إشهاره عام 2019 ويقع في مدينة أبو المطامير بمحافظة البحيرة وشارك منذ اشهاره في دوري القسم الرابع ولمدة موسمين حتى استطاع الصعود إلى القسم الثالث واستطاع بعدها الصعود من الثالث إلى الثاني خلال موسم واحد فقط

ويلعب فريق بروكسي ضمن مجموعة بحري بدوري القسم الثاني بعد صعوده بداية الموسم الحالي ويحتل بروكسي المركز السابع برصيد 34 نقطة وبفارق 9 نقاط عن طنطا المتصدر و يلاقى نظيره بلدية المحلة ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين الأربعاء المقبل .

ويقود الفريق جهاز فني بقيادة محمد حامد نجل حامد عبد الجليل مالك النادي ورئيس مجلس إدارته، ويعاونة جهاز مكون من أحمد سميرلاعب الزمالك الأسبق بمنصب المدرب العام ومحمود توبة لاعب الاهلي الأسبق بمنصب المدرب مساعد وسمير عاشور مدرب حراس مرمي .

ويمتلك فريق بروكسي كوكبة من النجوم القدامى بالدوري الممتاز على رأسهم أحمد شكري لاعب الاهلي السابق وأحمد جمعه هداف المصري .