أرسنال وليفربول في صراع لضم نجم كرواتيا

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة الديلي ميل البريطانية ان ناديي ليفربول والارسنال الانجليزيين دخلا في صراع شرس لضم نجم منتخب كرواتيا ونادي ستاد رين الفرنسي لوفرو مايير والملقب في بلادة بخليفة لوكا مودريتش .

وقالت الصحيفة ان الاعب صاحب القدم اليسري والذي يتميز بالسرعة يبدو مرشحا للانتقال لاحد الناديين الكبيرين اللذين ابديا أهتماما بضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

واضافت الديلي ميل : صفقة لوفرو ماييل لن تقل عن 30 مليون جنية أسترليني حال موافقة ستاد رين

عن الاستغناء عن الاعب الذي شارك مع منتخب كرواتيا في 38 مباراة دولية لكنه لم يبدأ اساسيا في كثير من المباريات .

يذكر ان نادي توتنهام يبدو هو الاخر متابعا لنجم منتخب كرواتيا و يرغب هو الاخر في ضم الاعب خاصة وانه يملك علاقات جيدة مع النادي الفرنسي .