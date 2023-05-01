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ترتيب الدوري الإنجليزي.. السيتي في الصدارة لأول مرة

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ياسر رشاد - القاهرة - يواصل مانشستر سيتي صحوته المحلية بتصدره لترتيب الممتاز "البريميرليج"، بعدما حقق الفوز بالأمس على فولهام 2/1، ضمن منافسات الجولة 34 من البطولة.

 

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بينما يأتي اَرسنال في الوصافة لأول مرة منذ بداية المسابقة هذا الموسم، برصيد 75 نقطة، علمًا بأن الجانرز لعب مباراة أكثر عن السيتي.

 

فيما يأتي نيوكاسل في المركز الثالث

بـ 65 نقطة، ويأمل في الاستمرار في هذا المركز لخوض منافسات الموسم المقبل، ويحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع بـ 63 نقطة، وليفربول خامسًا بـ 56 نقطة.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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