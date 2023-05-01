هاري كين يكشف توابع السقوط " المؤلم" أمام ليفربول

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث هاري كين مهاجم توتنهام عن أزمة فريقه بعد التراجع الواضح في الأسابيع الأخيرة في مباريات الدوري الممتاز الإنجليزي" البريميرليج"

وقال هاري كين حان الوقت لترجمة الأقوال إلى أفعال بعد استقبال أهداف مبكرة مجددا، مضيرا إلى أن أداء توتنهام في بداية مباراة يوم الأحد أظهر أن الفريق لم يتعلم من الدروس السابقة.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية،هذه ليست أول مرة يحدث فيها ذلك هذا الموسم، نحتاج إلى التعامل مع المباريات الكبيرة بشكل أفضل.

وأكمل: لقد أظهرنا أن بوسعنا العودة في المباريات، وأن نفعل ذلك خارج أرضنا في أنفيلد يؤكد أن لدينا الإمكانات، لكن من الصعب الحديث عن بداية المباريات بمثل هذه الطريقة

وهذا أمر غير مقبول

وتقدم ليفربول 3-صفر على توتنهام في أنفيلد في أول 15 دقيقة الأحد، ورغم أن النادي اللندني أدرك التعادل 3-3، فإن ديوغو جوتا أحرز هدف الانتصار لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع.

وتلقى توتنهام خمسة أهداف في أول 21 دقيقة خلال الخسارة 6-1 أمام نيوكاسل يونايتد، وتأخر بهدف مبكر بعد مرور سبع دقائق فقط خلال التعادل 2-2 أمام مانشستر يونايتد يوم الخميس الماضي.