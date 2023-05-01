جيم راتكليف يتفوق على حمد بن جاسم في صراع ملكية اليونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - بات الملياردير البريطاني جيم راتكليف على بعد خطوات بسيطة من حسم الصراع مع القطري الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني على ملكية نادي مانشيستر يونايتد الانجليزي بعدما تقدم الملياردير البريطاني بالعرض الافضل خلال الجولة الاخيرة من المفاوضات مع ملاك النادي الحاليين أسرة جاليزر الامريكية .

وقالت تقارير صحفية بريطانية ان أسرة جاليزر تميل اكثر الى عرض جيم راتكليف الذي تقدم هو الاخر بعرض خرافي لحسم ملكية النادي العريق لمصلحته والذي اكدت مصادر مقربة من اسرة

جاليزر انه يفوق 3 مليار دولار الا ان الرقم الاكيد يحيط به الغموض نظرا للسرية الكاملة التي تحيط بالمفاوضات .

يذكر ان جيم راتكليف كان قد اعرب عن ثقته بحصوله على موافقة اسرة جاليزر لنقل ملكية نادي مانشيستر يونايتد له مساء الجمعة الماضي عقب تقدمه بالعرض الثالث لشراء النادي .