ثنائي الأهلي يتواجدان في التشكيل الأفضل لإياب ربع نهائي دوري الأبطال

ياسر رشاد - القاهرة - صعد الأهلي للدور نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما فاز على الرجاء المغربي بنتيجة 2/0، بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

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وكان الأهلي قد حقق الفوز على الرجاء بهدفين نظيفين في ذهاب الدور نصف النهائي، والتي شهدها ستاد القاهرة الدولي، بينما انتهت مباراة العودة بالمغرب بالتعادل 0/0.

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن التشكيلة المثالية لإياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريفيا، والتي تواجد بها ثنائي

المارد الأحمر محمد هاني، الظهير الأيمن، ولاعب خط الوسط حمدي فتحي.

التشكيل الأفضل لإياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

الجدير بالذكر أن الأهلي سيواجه الترجي التونسي في الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا، بعدما تخطى عقبة شبيبة القبائل في دور الثمانية.

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