عبد الرحمن مجدي يغيب عن مران الإسماعيلي

ياسر رشاد - القاهرة - تأكد غياب عبد الرحمن مجدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي عن مران فريقه، اليوم الإثنين.

وقال الإسماعيلي عبر حسابه "تويتر" أن عبد الرحمن مجدي يغيب عن مران اليوم، بعدما شعر بإجهاد في العضلة الضامة ويخضع لأشعة من أجل الاطمئنان على حالته.

وشعر لاعب جناح الإسماعيلي بإجهاد في العضلة الضامة خلال فترة الراحة التي حصل عليها الفريق، بعد مباراة المصري

في كأس الرابطة.

يذكر أن الإسماعيلي ودع بطولة كأس رابطة المحترفين، بعد الخسارة بثنائية نظيفة على يد المصري البورسعيدي السبت الماضي.

وينتظر حمزة الجمل المدير الفني للإسماعيلي نتيجة الأشعة التي سيخضع لها عبد الرحمن مجدي لتحديد موقفه من المشاركة في المباريات المقبلة.