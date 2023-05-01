الهلال السعودي يستهدف التتويج بدوري أبطال أسيا

ياسر رشاد - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، مع نظيره أوراوا الياباني يوم السبت المقبل، في إياب نهائي النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال آسيا لموسم 2022 ـ 2023.

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وقد شارك فريق أوراوا الياباني في 8 نسخ من بطولة دوري أبطال أسيا، ووصل الى الدور النهائي ثلاث مرات، حقق من خلالها الفوز فى مباراتين، وخسر واحدة،

وحقق اللقب مرتين عام 2007 و2017.

ويأمل الهلال السعودي التتويج بلقب دوري أبطال أسيا للمرة الخامسة في تاريخه، اعوام 1991، 2000، 2019، 2021، فيما ان مبارا الذهاب حسمها التعادل الإيجابي بين الزعيم ونظيره أوراوا في الرياض بنتيجة هدف لمثله.

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