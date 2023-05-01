سلامة : زوران قادر على مواجهة بيراميدز وكأس الرابطة حلم الاتحادوية

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمد سلامة عضو مجلس ادارة نادى الاتحاد السكندرى والمسئول بملف كرة القدم أن المدير الفنى الصربى زوران قادر على مواجهةبيراميدز مثل أى مباراة والمقرر لها الجمعة المقبل الموافق ٥ مايو ضمن منافسات الدورى مشيرا الى أن زعيم الثغر هذا الموسم مختلف تماماعن الموسم الماضى الذى كان يصارع من أجل البقاء أما الآن فهو بالمركز الخامس وينافس على المربع الذهبى مع فرق بميزانيات ضخمةمشيرا الى أن ما وصل إليه الاتحاد ليس وليد الصدفة ولكنه نتيجة تخطيط وعمل عام كامل بقيادة محمد مصيلحى رئيس النادى ولجنة الكرة

وتابع سلامة بأن كأس الرابطة حلم جماهير الاتحاد بالفوز بالبطولة خاصة بعد صعود الفريق الى دور النصف النهائى مشيرا الى أنمواجهة فريق سيراميكا لها حسابات أخرى كمباريات مسابقات الكأس عموما

وشدد عضو لجنة الكرة على أن التعاقد مع اللاعبين الجدد بموسم الصيف او الاستغناء عن البعض سيكون وفق رؤية المدير الفنى زورانوعرضها على مجلس الادارة

وأختتم حديثه مؤكدا على أن الجماهير لهم الحق فى الحلم بالبطولات ولكن الامكانيات هى التى تحكم فى النهاية مشيرا الى أن مجلسالادارة يدعم بجهوده الخاصة ومن مقدراته من أجل الاستمرار