محمد صلاح وراء احتفال كلوب الجنوني أمام حكم توتنهام

ياسر رشاد - القاهرة - تسبب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، في غضب مدربه يورجن كلوب من حكم مواجهة الريدز أمام توتنهام، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.

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وكان الريدز قد حقق فوزًا مثيرًا على نظيره توتنهام بنتيجة 4/3، في مباراة شهدت إثارة ومتعة كبيرة حتى لحظاتها الأخيرة، بعدما كانا الفريقان متعادلين 3/3، ليسجل جوتا هدف الفوز للريدز في الوقت المحتسب بدل الضائع من اللقاء.

في السياق ذاته، كشفت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية، أن كلوب كان غاضب بشدة من حكم المباراة، بعد التعامل الغير جيد مع صلاح.

وأكدت الصحيفة الإنجليزية أن تعامل الحكم مع صلاح دفع كلوب للاحتفال بجنون خلال هدف جوتا الأخير

في الوقت بدل الضائع من المباراة.

وأوضحت أن السبب الأخر لغضب المدرب الألماني يعود لمعاقبة صلاح بخطأ على بن ديفيز، ليفسد هجمة واعدة للريدز كانت كفيلة بتسجيل الفريق هدفًا، حيث كانت النتيجة 3/2 خلال المباراة المثيرة.

ويحتل ليفربول المركز الخامس في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 56 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في صدارة المسابقة بـ76 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة، بينما يحل أرسنال الوصافة بـ75 نقطة.

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