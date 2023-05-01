شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس الاتحاد الآسيوي: مصر أبهرت العالم فى تنظيم كأس العالم للجمباز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صقر الملا، نائب رئيس الاتحاد الآسيوي للجمباز، أن الاتحاد المصرى للجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين نجح بشكل باهر فى تنظيم واستضافة بطولة كأس العالم للجمباز الفني، بمشاركة 40 دولة، وقدم نموذجا يحتذى به فى كيفية استضافة وتنظيم الأحداث الكبرى.

وأضاف "الملا"، أن الجميع أبدى انبهاره بمستوى تنظيم بطولة كأس العالم، وحجم الحضور الجماهيري فى حفل الافتتاح، والذي وصل إلى عدد تاريخي لم يسبق، وأن شهدته ملاعب الجمباز على مستوى العالم، وأن كل هذا النجاح بات أمرا طبيعيا من الاتحاد المصري للجمباز في عهد المجلس الحالي.

وأشار الكويتي صقر الملا إلى أن الجمباز المصري يعيش فترة ذهبية، ويظهر ذلك بوضوح من النتائج التي تحققها المنتخبات المصرية في كافة المحافل الدولية والقارية، وأيضا المستوى الرائع في تنظيم واستضافة البطولات الكبرى.

وأضاف "الملا"، أن الجمباز العربي والآسيوي أيضا تطور بشكل كبير، وبات هناك لاعبين عرب يعتلون منصات التتويج في البطولات الدولية، وهو أمر مبشر ويفتح الباب أمام الجمباز العربي لحصد ميداليات أولمبية في قادم المشاركات.

وأكمل الملا تصريحاته، "الدولة المصرية أبدت اهتمام كبير بالرياضة خلال الفترة الأخيرة، وظهر أثار ذلك من خلال الميداليات التي يحصدها اللاعبين المصريين في كافة الرياضات والمناسبات".

ويعد الدكتور صقر الملا من القيادات البارزة في رياضة الجمباز داخل دولة الكويت وعلى المستوى العربي أيضا، وفاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الآسيوي في الانتخابات الأخيرة التي أقيمت في العاصمة القطرية الدوحة يناير الماضي.

واختتمت أمس الأحد، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتي 30 ابريل الجاري وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

وشارك في منافسات البطولة 40 دولة وهم: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - أندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام - بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.