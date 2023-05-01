شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الرحمن مجدى يغيب عن مران الإسماعيلى بسبب آلام الضامة والان مع تفاصيل الخبر
ويغيب عبد الرحمن مجدى عن مران الاسماعيلى اليوم الإثنين حتى الاطمئنان على حالته ومدى جاهزيته خوفا من اصابة وتفاقمها .
وينتظر الجهاز الفنى بقيادة الكابتن حمزة الجمل المدير الفنى نتيجة الأشعة لتحديد موعد مشاركة اللاعب فى تدريبات الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.
تمسك مسئولو النادى الإسماعيلى باستمرار حمزة الجمل فى منصبه رغم وداع بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة في اللقاء الأخير أمام المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.
وأصدر النادى الاسماعيلى بياناً رسمياً عقب وداعه بطولة رابطة الأندية المحترفة بالخسارة أمام المصري البورسعيدى قال فيه، "بعدما تم إسقاطه بفعل فاعل، يتقدم نادى الإسماعيلي بشكوى رسمية مدعومة بالتقارير الطبية والأدلة الدامغة ضد خالد الغندور حكم مباراته أمام المصري البورسعيدي والتى انتهت بفوز الأخير بهدفين نظيفين فى دور الثمانية لكأس رابطة الأندية، وذلك بعدما تسبب الحكم خالد الغندور فى صناعة أجواء ملتهبة ومشحونة أدت إلى إصابات دامية لنجوم الإسماعيلي باهر المحمدى ومحمد هاشم وعبد الرحمن مجدي ، حيث أصيب هاشم بجرح غائر تم تضميده بنحو 4 غرز بضربة متعمدة اغمض حكم المباراة عينيه عنها ولم يكلف نفسه عناء مراجعة الفار، كما أصيب اللاعبان المحمدى ومجدى بجروح خطيرة ، وجاء ذلك كله بسبب قرارات الحكم المهزوزة التى منحت المنافس فرصة للاستمرار فى اللعب بخشونة مفرطة وقوة غير مشروعة دون أن يجد لاعبو الإسماعيلي الحماية الكافية.
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