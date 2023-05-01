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مواعيد مباريات دور الـ32 بكأس مصر.. الزمالك وبروكسى 9 مايو وتأجيل لقاء الأهلى

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القاهرة - سامية سيد - أخطر الاتحاد المصرى لكرة القدم الأندية بمواعيد مبارايات دور الـ32 بكأس مصر، وعدم حضور الجمهور، وفقا للائحة الخاصة بالبطولة.

ويواجه الزمالك نظيره بروكسى الثلاثاء 9 مايو باستاد القاهرة الدولى فى السادسة مساءً، بينما تم تأجيل مباراة الأهلى مع منتخب السويس بسبب ارتباطات المارد الأحمر الأفريقية. 

أقيمت قرعة بطولة كأس مصر نسخة 2022 / 2023 لدور الـ32 اليوم بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور مندوبى الأندية، وجاءت كالتالى:

 

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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