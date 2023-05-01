شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة الأهلي ومنتخب السويس فى دور الـ32 لكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الأهلي ضد منتخب السويس فى دور الـ32 لبطولة كأس مصر بسبب ارتباط الأهلي بخوض مباراته ضد الترجي التونسي في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وحدد اتحاد الكرة الفترة من 6 إلى 12 مايو الجاري موعدا لخوض مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وهي المواعيد التي تتعارض مع تحضيرات الأهلي لمباراة نصف النهائي.

الأهلي يخوض مباراة الذهاب أمام الترجي أحد يومى 12 أو 13 مايو، بينما يخوض مباراة الإياب أحد يومي 19 و20.

وأسفرت قرعة بطولة كأس مصر نسخة 2022 / 2023، لمباريات دور الـ32 التي أقيمت بمقر الاتحاد المصرى لكرة القدم بحضور مندوبى الأندية، عن مواجهة مرتقبة للنادي الأهلي مع منتخب السويس فى دور الـ 32 من البطولة.

ويحمل النادي الأهلي لقب النسخة الأخيرة من كأس مصر وذلك بعد تتويجه باللقب عقب الفوز على بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

دور الـ 32

- الأهلي ومنتخب السويس

دور الـ 16 فى حال تأهل الأهلي

الأهلي مع الفائز من (الداخلية وأسوان)

دور الـ 8 فى حال تأهل الأهلي

الأهلي مع الفائز من مواجهتي

- المصري وبترول أسيوط

- حرس الحدود وغزل المحلة

دور الـ 4 في حال تأهل الأهلي

الأهلي مع المتأهل من مواجهات

- الإسماعيلي والنجوم

- سموحة و ألو إيجيبت

- إنبي و لافيينا

- فيوتشر و طلائع الأسطول