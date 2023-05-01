شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف إصابات الإسماعيلى قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدى محمد هاشم وعصام صبحى ومحمد حسن، ثلاثي فريق الكرة الأول بالإسماعيلى، تدريبات علاجية اليوم، الاثنين، تحت إشراف الجهاز الطبى للفريق بقيادة مجدي باز، استعدادا لمواجهة بيراميدز فى الدورى.

وكان محمد هاشم قلب الدفاع قد تعرض لجرح غائر فى الحاجب استلزم تعرضه للتقطيب بأربع غرز، بينما أصيب صبحي الظهير الأيمن بكدمة قوية بالظهر وعانى حسن لاعب الوسط من كدمة بكاحل القدم وذلك خلال مواجهة المصري البورسعيدي مؤخرا ببطولة كأس رابطة الأندية المحترفة.

ويغيب عبد الرحمن مجدى عن مران الاسماعيلى اليوم الاثنين حتى الاطمئنان على حالته ومدى جاهزيته خوفا من اصابة وتفاقمها.

وينتظر الجهاز الفنى بقيادة حمزة الجمل المدير الفنى نتيجة الأشعة لتحديد موعد مشاركة اللاعب فى تدريبات الفريق استعدادا للمباريات المقبلة.

ويستعد الفريق لمباراته المرتقبة أمام منافسه بيراميدز 9 مايو الجاري باستاد الدفاع الجوي ضمن مؤجلات مسابقة الدوري المحلي، فضلا عن مواجهة النجوم ببطولة كأس مصر المقرر لها 24 مايو الجارى.