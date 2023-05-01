شكرا لقرائتكم خبر عن "سوبر ماما" بطلات لم تمنعهن الأمومة من التألق فى كأس العالم للجمباز بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهدت منافسات بطولة كأس العالم "القاهرة 2023" التي أقيمت بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل، وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024، مشاركة ثلاث لاعبات أمهات، فى رسالة واضحة بأن رياضة الجمباز والمنافسة فيها لا تتوقف عند سن معين.

فقد شاركت أوكسانا تشوسوفيتينا من أوزبكستان، وهي: أم لطفلين وتبلغ من العمر 48 عامًا وهي لاعبة شاركت فى الأولمبياد 8 مرات، وما زالت تواصل العطاء وتبهر الجميع باستمرارها وإرادتها كلاعبة تسعي دائما للمنافسة والتواجد على منصات التتويج.

كما شاركت فاسيليكي ميللوسي، التي تبلغ من العمر 38 عامًا وهي أم لطفلين من اليونان وشاركت فى الأولمبياد مرتين (ريو ولندن) ونهائي AA في العالم أنتويرب 2013، وأخيرا اللاعبة مارتا فيهان-كوليسزا من بولندا، وهي أم لطفلين تبلغ من العمر 35 عامًا فازت بالذهبية في البطولات الوطنية لعام 2018 في جدانسك، بولندا، وحصلت على المركز 11 على جهاز الأرضي في الألعاب الأولمبية لعام 2012 في لندن.

وجاءت مشاركة هؤلاء اللاعبات فى منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2023 لتعطي إلهاما حقيقيا لجميع لاعبي الجمباز الشباب، وكذلك قدرة المرأة على صنع المعجزات فى جميع المحافل التي تشارك فيها على جميع المستويات.

واختتمت أمس الأحد، منافسات بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات "القاهرة 2023" المقامة على الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 أبريل وهي إحدى البطولات المؤهلة لأولمبياد باريس 2024.

ومن جانبها قالت الدكتورة نهاد زايد، نائب رئيس اللجنة الفنية للاتحاد الدولي للجمباز الفني آنسات، إن مشاركة الثلاث بطلات فى بطولة كأس العالم للجمباز الفني القاهرة 2023 يعتبره الاتحاد الدولي للعبة إضافة كبيرة ونجاح لأي بطولة.

ووصفت زايد مشاركة اللاعبات بأنهن أمهات خارقات فوق العادة تألقن فى المحافل الدولية واستطعن اللعب حتى هذا الوقت برغم مسئوليتهم تجاه أبنائهم.

وأشارت زايد إلى أن اللاعبات حفرن أسماءهن بأحرف من نور فى سجلات رياضة الجمباز كعظماء للعبة.

وشاركت في منافسات البطولة 40 دولة، هي: "ألبانيا - الجزائر - أرمينيا - النمسا - أذربيجان - بلجيكا - كندا - كرواتيا - قبرص التشيك - الدنمارك - فنلندا - ألمانيا - بريطانيا - اليونان - إندونيسيا - تركيا - إيرلندا - إيطاليا - الأردن - كازاخستان - لاتفيا - ليتوانيا - ماليزيا - المكسيك - هولندا - النرويج - بنما - الفلبين - بولندا - البرتغال - قطر - صربيا - سلوفينيا - تايوان - أوكرانيا - أمريكا - أوزبكستان - فيتنام" بالإضافة إلى مصر البلد المضيف.