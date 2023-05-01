الصيد يستضيف البطولة الدولية (J60) للتنس الارضى

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف نادى الصيد البطولة الدولية (J60) للتنس الارضى تحت 18سنة ، والتى تقام خلال الفترة من 20 – 28 مايو على ملاعب صيد الدقى ، بمشاركة عدد كبير من اللاعبين واللاعبات من مختلف الجنسيات.

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وتقرر اقامة الأدوار قبل التمهيدية للبطولة والمؤهلة للأدوار التمهيدية والرئيسية خلال الفترة من 3 – 5 مايو على ملاعب المقر الرئيسي بنادى الصيد بالدقي.

وفى سياق أخر استطاع لاعبو ولاعبات التنس الارضى بصيد الدقى احراز مراكز متميزة فى اطار منافسات المجمع الثالث للبطولات المحلية، والتى أسفرت نتائجها عن الاتى:

وفازت حلا السقا وندى هشام بالمركز الثانى زوجى سيدات ، فيما حصد مجد رامز المركز الثانى فردى وزوجى رجال ، واحرز عبد الرحمن عرجون واحمد منصف المركز الثالث

زوجى رجال.

وحصد عمر مرسى المركز الاول زوجى ، حصد مصطفى وليد المركز الثانى فردى ، واحرز باسين رامى المركز الثالث فردى ، وفازياسين باسم وعبد الله طارق وحسين تيمور بالمركز الثالث زوجى.

وحقق ياسين عبد العزيز المركز الاول فردى والمركز الثالث زوجى ، وفاز كريم مصطفى بالمركز الثانى فردى والمركز الثالث زوجى ، وحصد هاشم العربى واسماعيل طارق المركز الثانى زوجى ، واحرز ياسين عبد العزيز وابراهيم رامى المركز الثالث زوجى.

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