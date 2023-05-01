ناشئات صيد الدقى تفزن على سبورتنج ببطولة الجمهورية لكرة السلة

ياسر رشاد - القاهرة - حقق فريق ١٨سنة ناشئات لكرة السلة بصيد الدقى الفوز على نظيره سبورتنج بنتيجة 80 / 57 فى اطار مباريات الدور النهائي لبطولة الجمهورية، فيما حصلت لاعبة الصيد سلمي خضر علي جائزة MVP احسن لاعبة في المباراة.

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سلمي خضر تحصل على جائزة MVP احسن لاعبة في المباراة..



ضمت قائمة الفريق اللاعبات جومانه محمد، زينة عدلى،

فاطمة المغربل، فرح عمرو، ليلى عرابى، مريم تامر، ملك شادى، ندى تامر، فريدة المستكاوى، تالية شريف، جنة عيسى، جنى طارق، حبيبة صالح، حبيبة طايع، حلا ايمن، سلمى خضر، شريفة تامر، هنا صلاح، ملك احمد، جنى حازم.

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