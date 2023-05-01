أحمد حسن: الأهلي الأقرب للفوز بالسوبر

ياسر رشاد - القاهرة - يرى أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق، ان الأهلي له الأفضلية عن الزمالك في مباراة السوبر الجمعة المقبلة.

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وقال الصقر لبرنامج عبر برنامج في الاستاد مع الاعلامي كريم خطاب على نجوم اف ام: "الاهلي يمتلك الافضلية عن الزمالك في مباراة السوبر. وافصح: الاهلي يعيش حالة من الاستقرار الفني،

فضلا عن ارتفاع معنويات لاعبيه عقب التأهل لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

واردف: الزمالك ايضا لديه هدف ان لا ينتهي هذا الموسم دون تحقيق بطولة، فضلا عن وجود مدرب جديد.

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