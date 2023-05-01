ميدو.. لاعبو الزمالك عادوا لمنازلهم ولن يشاركوا في السوبر بسبب " التظلمات"

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث الإعلامي أحمد حسام ميدو عن سفر بعثة الزمالك إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي يوم الجمعة على ملعب محمد بن زايد، في السوبر المصري 21/2022

وقال ميدو عبر حسابه "تويتر": الزمالك يؤجل سفره إلى الإمارات، لجنة التظلمات باتحاد الكرة وعدت أنها ستجتمع اليوم الإثنين ورغم ذلك لم تجتمع حتى الآن.

وأضاف:مجلس الإدارة أمر جميع أفراد بعثة الزمالك بالعودة إلى منازلهم مرة أخرى.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد طالب اتحاد الكرة بتحديد موقف ثلاثي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم من

المشاركة في مباراة السوبر المصري بالإمارات، لحسم قراره بشأن خوض اللقاء.

وتعرض كهربا لعقوبة الإيقاف 12 مباراة بسبب أحداث مباراة الزمالك والأهلي الماضية في الدوري ولكنه تظلم ضد القرار، وعوقب محمد الشناوي بالإيقاف 3 مباريات بسبب طرده في مباراة سموحة، ومحمد عبد المنعم صدر ضده قرار بالإيقاف 3 مباريات بعد طرده في مباراة بيراميدز بنهائي كأس مصر.