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أحمد حسن: كهربا ليس المهاجم الأنسب للأهلي

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ياسر رشاد - القاهرة - يرى احمد حسن نجم منتخب مصر السابق، ان محمود عبد المنعم "كهربا" ليس المهاجم الانسب للنادي الاهلي.

 

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وقال الصقر لبرنامج عبر برنامج في الاستاد مع الاعلامي كريم خطاب على نجوم اف ام: كهربا ليس المهاجم الانسب للنادي الاهلي ولكنه افضل خيار لكولر ضمن قائمة الفريق الحالية خاصة في ظل عدم اقتناع مدرب الاحمر بالعناصر الهجومية الموجود بالقائمة.

ومن ناحية اخرى قال: مروان عطية وامام عاشور هم افضل ثنائي وسط ملعب في مصر الان.

واردف: عطية يمتلك شخصية في الملعب، ونصيحتي له ان يقوم بتطوير نفسه دائما، والمحافظة على مستواه، ولابد ان يطور ايضا من ادائه الهجومي.

وعن امام عاشور قال: يستطيع ان يستغل امكانياته ويصل ويحقق احلام كبيرة في اوروبا، ولكن ليست الامكانيات الفنية فقط هي المهمة، ولكن العقلية ايضا مهمة.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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