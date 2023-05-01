الزمالك يؤكد.. لن نلعب السوبر المصري بسبب اتحاد يكيل بمكيالين

ياسر رشاد - القاهرة - قرر نادي الزمالك تأجيل سفر بعثة الفريق الكروي إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر المصري أمام الأهلي.

ويواجه الزمالك نظيره الأهلي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب محمد بن زايد، في مباراة السوبر لموسم 2021 - 2022.

وأكد مصدر مقرب من إدارة النادي الأبيض:كان من المفترض أن تتجمع بعثة الزمالك في مطار القاهرة في الثانية عشر للسفر إلى الإمارات لخوض مباراة السوبر، ولكن لم يصل للزمالك أي رد بشأن الخطابات التي تم إرسالها إلى اتحاد الكرة حول إيقاف محمود عبد المنعم كهربا لاعب الأهلي، ولجنة الانضباط باتحاد الكرة لم تعلن قرارها بشأن التأكيد على إيقاف كهربا.

وتعرض كهربا لعقوبة الإيقاف 12 مباراة بسبب أحداث مباراة الزمالك والأهلي الماضية في الدوري ولكنه تظلم

ضد القرار.

وأكمل: لم يتم تقدير الزمالك جيدًا وبالتالي يدافع النادي عن اسمه، وبناء عليه تم تأجيل السفر احتجاجًا على عدم إصدار قرارات رسمية مؤكداً عدم السفر إلى الإمارات قبل أن يعلن اتحاد الكرة ولجنة الانضباط موقفهما وعدم الكيل بمكيالين.

كان مجلس إدارة نادي الزمالك قد طالب اتحاد الكرة بتحديد موقف ثلاثي الأهلي محمود عبد المنعم كهربا ومحمد الشناوي ومحمد عبد المنعم من المشاركة في مباراة السوبر المصري بالإمارات، لحسم قراره بشأن خوض اللقاء.