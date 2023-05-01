احمد حسن: بيراميدز يفتقد للتخطيط الجيد

ياسر رشاد - القاهرة - ابدى احمد حسن نجم منتخب مصر السابق انزعاجه لما يقدمه بيراميدز بعد خروجه المبكر من بطولة الكونفدرالية الإفريقية رغم قوة امكانياته.

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وقال الصقر لبرنامج في الاستاد مع كريم خطاب على نجوم اف ام :"بيراميدز خرج من بطولة الكونفدرالية امام فريق يحتل المركز ال14 في جنوب افريقيا.

واردف: بيراميدز ان كان فريق قطاع عام لتمت محاسبته على رحيل احمد توفيق بدون مقابل، ثم ضمه مجددا بعد 5 شهور ب12 مليون جنيها. واضاف: اين التخطيط، ماحدث

مع احمد توفيق اذا حدث في الاهلي او الزمالك كان لن يمر.

وتابع: كل شيء تم توفيره في بيراميدز، وكانت هناك خطة واضحة منذ وجود حسام البدري وتركي ال الشيخ، ان يتم تكوين فريق بقوام كبير في الموسم الاول ليرتقي الموسم الثاني للمربع الذهبي وحصد لقب في الثالث.



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