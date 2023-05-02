شكرا لقرائتكم خبر عن حفل افتتاح كبير ينتظر لاعبي الأولمبياد الخاص فى الألعاب العالمية ببرلين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية الصيفية الـ15 للأولمبياد الخاص التي تستضيفها العاصمة الألمانية برلين في الفترة من 17 حتى 25 يونيو المقبل والتي تشهد مشاركة 170 دولة بينهم 20 دولة عربية.



حفل افتتاح الالعاب يقام على الملعب الأولمبي ببرلين وهو الملعب الرئيسي لنادي هيرتا برلين، تم افتتاحه سنة 1936 وكان آخر تجديد له سنة 2004 استعدادا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم 2006 والتي استضافتها ألمانيا، وتبلغ سعته 74,475 متفرج، وسوف تفتح الأبواب من الساعة 6 مساءً.

وتبدأ الاحتفالات الساعة 8 مساءً وتستمر حتى الساعة العاشرة والنصف مساءً، وأن الاغنية الرسمية للألعاب تحمل عنوان "هل أنت مستعد "يقدمها ثنائي البوب الراب النرويجي مادكون، والذى يتكون من تشاوي بقوى ويوسف ولد مريم واللذان يقدمان مزيجًا من موسيقى الهيب هوب والريغي والبوب، و يمثلان موقفًا إيجابيًا تجاه الحياة وإيقاعات نشطة وألحانًا مثيرة بالإضافة الى مشاركة أكثر من 300 فنانا وفنانة بالرقص معهم.



وقامت جمعية الرقص الألمانية دويتشر تانزفيرباند، بالتدرب على تصميم الرقصات خصيصًا للألعاب، حيث سيشارك في تلك الرقصات ما يقرب من 700 راقص في حفل الافتتاح.

ويشارك في حفل الافتتاح مجموعه برلين و هي موجة أمريكية جديدة تم تشكيلها في لوس أنجلوس عام 1978، حققت الفرقة نجاحًا تجاريًا في ثمانينيات القرن الماضي من خلال المشاركة في مجموعة كبيرة ممن الأفلام، بالإضافة إلى لو مان جروب وهي شركة أمريكية لفن الأداء تأسست عام 1987.