شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكمًا لمباراة الترجى والصفاقسى بالدورى التونسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الاتحاد التونسي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم مصري بقيادة أمين عمر لإدارة لقاء الترجي الرياضي والصفاقسى فى قمة الدوري التونسي ويعاون أمين عمر كل من سمير جمال مساعد أول، وشريف عبد الله مساعد ثان، ونادر قمر الدولة حكمًا رابعًا .

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل علي ملعب الطيب المهيري بتونس الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة .

فيما قرر البرتغالي فيتور بيريرا، رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة، تنظيم زيارات للمناطق واللجان الفرعية للحكام على مستوى الجمهورية، على أن تنطلق يوم 7 مايو الجارى ويتخللها اجتماعات مع رؤساء ومديري وأعضاء اللجان الفرعية للحكام.

ويهدف بيريرا من هذه الاجتماعات لوضع معايير العمل ومناقشة خطته وأفكاره لتطوير التحكيم خلال الفترة المقبلة، والوقوف على مستوى إدارة التحكيم في مناطق الجمهورية لتطوير التحكيم المصرى، وتأتي هذه الزيارة بحضور أعضاء لجنة الحكام الرئيسية وعلي رأسهم محمد فاروق نائب رئيس لجنة الحكام وتوفيق السيد وأيمن دجيش عضوا اللجنة وأحمد أبو العلا مدير اللجنة.

على صعيد متصل، اختارت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا، الحكم الدولي المصري محمود البنا، لإدارة مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي، المقرر إقامتها في الإمارات، في الخامس من شهر مايو المقبل.

ويعاون البنا الحكمان المساعدان المصريان هاني عبد الفتاح وأحمد توفيق طلب، وحكم رابع من دولة الإمارات، بينما يقود تقنية حكم الفيديو المساعد "VAR" طاقم حكام إماراتي، تبعًا لبروتوكول التعاون بين الاتحادين المصري والإماراتي لكرة القدم.