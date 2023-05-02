رابطة الدوري الإسباني تضيق الخناق على برشلونة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فشلت إدارة نادي برشلونة، متصدر الدوري الإسباني، في التوصل لاتفاق مع «لا ليغا» حول اللعب المالي النظيف، بحسب ما كشفته صحيفة «سبورت» الكتالونية.

وقالت الصحيفة «إن برشلونة كناد يعاني من عدم التناسب بين الدخل (الشحيح) والنفقات (الكثيرة)، الأمر الذي أدى إلى اختلال التوازن في اقتصاد الكيان، لدرجة أن «لا ليغا» اضطرت إلى كبح جماح النادي بالأدوات الموجودة تحت تصرفها، بحيث منعت أن يؤدي هذا الخلل إلى عدم التوازن.

الفجوة الاقتصادية

وأشارت إلى أن رابطة الدوري الإسباني «لا ليغا» سعت خلال الفترة الماضية إلى منع الاستمرار في الفجوة الاقتصادية من خلال التحكم في عمليات البيع والشراء للاعبين، مضيفة أن «لا ليغا» أوجبت على برشلونة خفض نفقاته الحالية إلى 200 مليون يورو كحد أدنى أو 350 مليون يورو كحد أعلى، حتى يمكن التحكم في ميزانيته مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن مديري النادي يعرفون أن تلبية هذه المطالب صعبة للغاية، ولهذا السبب بدؤوا في التفاوض مع «لا ليغا» حتى تسمح لهم بمواصلة تعزيز أنفسهم في المستقبل، دون الرجوع إلى سقف اللعب المالي النظيف.

وكشفت أنه من بين الخيارات المختلفة التي وضعت أمام رابطة الدوري، تقليص هذا المبلغ خلال ثلاث سنوات، لكن اليأس يبدو واضحا على وجوه المسؤولين في النادي بسبب عدم التوصل إلى اتفاق حول ذلك.

وأكدت الصحيفة أن «لا ليغا» ترى أنه من الصعب جدا على برشلونة تلبية هذا المطلب؛ إذ صرح خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني نفسه علنا بذلك، وقال «لا يوجد اتفاق بين برشلونة و»لا ليغا»، ويبدو أنه من المستحيل تحقيقه لأن برشلونة بعيد عما نطلبه».

نفقات برشلونة

وبينت أن الطريقة المستخدمة الآن للتخفيف من نقص الدخل في برشلونة «بيع الأصول، والرافعات»، وهاتان الطريقتان أوقفتهما الرابطة نفسها؛ لذلك لم يعد برشلونة قادرا على اللجوء إلى هذا الحل، مشيرة إلى أن برشلونة لديه الكثير من الأمور على المحك؛ لأن هذه الشروط تمنعهم في الوقت الحالي من تسجيل غافي وسيرجي روبرتو ورونالد أراوخو، حيث لم يستطع النادي تسجيل هؤلاء اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية، وهناك تشاؤم بالنادي بعدم القدرة على تسجيلهم بالمستقبل.

وختمت الصحيفة أن برشلونة في حال تمكن من تسجيل اللاعبين أعلاه سيصل إلى خطوة أخرى أكثر تعقيدا، مثل تسجيل اللاعبين الذين من الممكن أن ينضموا إليه في الصيف المقبل، وسيرى النادي نفسه بذات الموقف الذي حصل معه قبل عامين حينما اضطر للسماح لميسي بالرحيل بسبب الافتقار إلى اللعب المالي النظيف، علما أن ميسي يعد أحد أبرز المرشحين للانضمام إلى البارسا خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

يذكر أن نفقات برشلونة في الوقت الحالي بحسب تصريحات سابقة لتيباس تبلغ 470 مليون يورو، وتضاف إليها 108 ملايين يورو للاعبين غير المسجلين، بجانب نفقات أخرى.