النصر يقترب من الخروج خالي الوفاض

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رغم البداية القوية لفريق النصر في هذا الموسم والطموح الكبير لدى محبيه في تحقيق البطولات لكن كل ذلك ذهب أدراج الرياح ولم يتبق لهم سوى أمل ضئيل في تحقيق الدوري، ولكن هذا يترتب عليه تعثر المتصدر فريق الاتحاد في 3 مباريات من أصل 6 مباريات متبقية للعميد.

يملك النصر 56 نقطة وتبقت له 5 مباريات ويتفوق الاتحاد في المواجهات المباشرة لذلك يحتاج النصر إلى خسارتين وتعادل على الأقل لفريق الاتحاد مع فوز النصر في كل المباريات الخمس المتبقية.

ويبدو أن المطلب الوحيد حاليا هو الحفاظ على المركز الثاني في سلم ترتيب دوري روشن للمحترفين وذلك لضمان المشاركة في بطولة السوبر التي ضمن فريقا الهلال والوحدة المشاركة بها كونهما وصلا للمباراة النهائية لكأس خادم الحرمين الشريفين ليتبقى مقعد بطل الدوري ووصيفه.

كما أن الحفاظ على المركز الثاني قد يؤهل الفريق إلى بطولة دوري أبطال آسيا 2023 – 2024 والتي تم تحدد آلية اختيار الفرق الأربعة المشاركة بها مسبقا.

وهناك أيضا حالة قد يشارك بها النصر في حالة عدم الشروط السابقة، وهي عدم حصول الفرق المتأهلة على الرخصة الآسيوية التي تسمح لها بالمشاركة.

وكان النصر قد أبرم تعاقدات قوية مطلع الموسم الرياضي وذلك مع الثنائي الأجنبي الحارس الكولمبي ديفيد أوسبينا والبرازيلي المخضرم لويس جوستافو وقبل ذلك التعاقد مع المدرب العالمي الفرنسي رودي غارسيا وعلى الصعيد المحلي جلب واحدا من أبرز المواهب السعودية الحالية لاعب النادي الأهلي سابقا عبدالرحمن غريب.

وفي فترة التعاقدات الشتوية ضرب النصر بقوة أيضا وتعاقد مع النجم العالمي البرتغالي كريستيانو رونالدو ليرتفع الطموح عاليا بتحقيق بطولات هذا الموسم، حيث اعتقدت الإدارة حينها أن الأندية المنافسة في دوري روشن السعودي ستصاب بتلبك معوي لمجرد مشاهدة رونالدو يركض ويسدد ويسبح في الهواء بحثا عن ضربات الرأس، لكن ما حدث بعد ذلك من هبوط في المستوى وإلغاء عقد المدرب وخسائر في المواجهات المباشرة مع المنافسين مثل الاتحاد والهلال في دوري روشن والخروج من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين على يد الوحدة في دور الأربعة كان لها أثر كبير في محاولة إنهاء الموسم في الوصافة لضمان المشاركة في بطولة السوبر السعودي.

آلية اختيار الفرق الأربعة المشاركة بدوري أبطال آسيا 2023 – 2024:

بطل الدوري العام الماضي (الهلال).

بطل الدوري الحالي.

بطل كأس خادم الحرمين الشريفين الماضي (الفيحاء).

بطل كأس خادم الحرمين الشريفين الحالي (بين الهلال والوحدة).

وفي حال تكرار الفريق سيكون الاختيار حسب التسلسل التالي:

وصيف دوري روشن الحالي.

وصيف دوري روشن للعام الماضي (الاتحاد).

ثالث دوري روشن الحالي.

ثالث دوري روشن للعام الماضي (النصر).

رابع دوري روشن الحالي.

كيف يحقق النصر الدوري؟

يحتاج النصر إلى خسارتين وتعادل على الأقل لفريق الاتحاد مع فوز النصر في كل المباريات الخمس المتبقية.