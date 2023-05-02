شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يدخل معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة البنك الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل فريق الكرة الأول بنادي المقاولون العرب معسكراً مغلقا اليوم، الثلاثاء، لمدة 48 ساعة، استعدادا لمواجهة البنك الأهلي، حيث يستعد المقاولون العرب لمواجهة البنك الأهلي الخميس المقبل ضمن منافسات الجولة 27 من عمر مسابقة الدوري، وكانت مباراة الدور الأول التي جمعت الفريقين قد انتهت بفوز البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف.

وكان المقاولون العرب قد تعادل في مباراته الأخيرة بالدوري أمام نادي الزمالك بهدفين لمثلهما لينتزع ذئاب الجبل نقكة ثمينة من الفريق الأبيض.

ويحتل المقاولون العرب المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 36 نقطة بعدما خاض 26 مباراة، حيث فاز المقاولون العرب في 8 مباريات وتعادل في 12 لقاء وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 28 هدفاً واستقبلت شباكهم 24 هدفاً آخر.

ويخوض فريق المقاولون العرب، تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، 3 مواجهات قوية في شهر مايو الجاري، تبدأ بمواجهة قوية أمام فريق البنك الأهلي في الرابع من مايو، ثم مواجهة حرس الحدود يوم 17 مايو، وفي الثاني والعشرين من نفس الشهر يلتقي فريق المقاولون مع طلائع الجيش.