مرتضى منصور: لن نشارك في مهزلة السوبر وموقفنا لن يتغير

ياسر رشاد - القاهرة - أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن قرار الإعتذار عن عدم خوض مباراة السوبر المرتقبة امام الأهلي والمقرر لها مساء الجمعة المقبل.

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ونشر مرتضى منصور مقطع فيديو عبر قناته على موقع "يوتيوب": قال فيه: " لن نشارك في مهزلة السوبر الذي يقام بحكام مصريين، موقفنا لن يتغير وهناك ضغوط تمارس علي خلال الـ 48 ساعة الماضية لخوض المباراة والا سيتم عزلي من رئاسة النادي ".

وتابع: " مجلس إدارة الزمالك قرر الإعتذار وليس الانسحاب من مباراة السوبر، بعد أن زاد الموضوع عن الحد، اتحاد الكرة الذي خسر كل البطولات الشباب والناشئين ولم يتأهل لكأس العالم وخسر كأسش أمم افريقيا إفريقيا، يخوض معركة بشكل واضح مع نادي الزمالك ".

وأضاف مرتضى: " جمال علام ومحمد بركات وحازم إمام يدعون أنهم زملكاوية، الموضوع ليس بسبب محمود كهربا ولكن بدايًة من وقف القيد لثلاثة لاعبين بدون وجه حق".

وأكمل: " النادي الأهلي رفع دعوى قضائية ببطلان لجنة الانضباط، طالما هي لجنة باطلة لماذا تقدم محمود الخطيب امامها

مرتضى منصور يوجه رسالة للشعب الإماراتي

بشكوى ضدي، ولماذا حضر كهربا ومحامي الأهلي التحقيق أمامها ".

ووجه رئيس الزمالك رسالة للشعب الإماراتي قائلاً: " اعتذر لشعب الإماراتي المحترم ولجمهور الزمالك والأهلي الذي قام بشراء التذاكر، اتحاد ".

وأردف: " نحن مستعدون لخوض مباراة في نفس الموعد بين بطل الدوري الإماراتي و الزمالك بصفته بطل الدوري المصري حال تلقينا دعوة للعب هذا اللقاء " .

وأتم: " اذا صدر قرار بإيقاف كهربا، فنحن على أتم استعداد للسفر، لا نخاف من أحد وهذا اللاعب كان يلعب مع الأهلي أمام صن داونز وخسروا بخمسة أهداف كما شارك من قبل في مباراة السوبر بالإمارات وتوجنا باللقب ".

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